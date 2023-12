Vernice arancione sugli alberi di Natale | il blitz degli attivisti per il clima in quattro città tedesche – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non si fermano le azioni dimostrativeecoin Italia e all’estero. In diversedella Germania glidisono stati imbrattati con della. I, messi in atto da Ultima Generazione, sono stati effettuati a Berlino, Oldenburg, Lipsia e Monaco. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.