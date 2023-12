Venezia-Sudtirol | probabili formazioni e dove vederla

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Gara valida per la diciasettesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024. I lagunari sono lanciatissimi verso la promozione in massima categoria, mentre gli altoatesini stanno cercando di tirarsi fuori da una situazione complicata.si giocherà sabato 16 dicembre 2023 alle ore 14 presso lo stadio Sant’Elena: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE La sconfitta subita nell’ultimo turno contro la Cremonese ha interotto una striscia di cinque vittorie consecutive che aveva portato la squadra di Vanoli in vetta alla classifica in compagnia del Parma. I lagunari, però, nonostante la battuta d’arresto, sono comunque secondi ad un punto di ritardo dagli emiliani, e contro gli altoatesini sono pronti a ripartire Gli altoatesini stanno vivendo un periodo di crisi e sono reduci da ...