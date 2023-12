“Varrese cacciato” Grande Fratello | il caso scoppia anche fuori | “I motivi sono gravissimi”

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Algiorni ditensione. La stzza, dopo tanti mesi, comincia a farsi sentire e per alcuni concorrenti è più difficile che altri. A fare particolarmente fatica è Beatrice Luzzi, che è andata a chiedere aiuto a Marco Maddaloni. Lei però ha un problema specifico che ha un nome e un cognome: Massimiliano. All’uomo dice: “Come devo fare per liberarmi da Massimiliano? Mi dai una dritta? Dammi una dritta tu che sei un combattente. Ce l’ho addosso in un modo o nell’altro da tre mesi e non ce la faccio più. Rischio di fare qualcosa di estremo, non ce la faccio, le ho provate tutte. Hoprovato ad ignorarlo e nulla funziona“.Leggi: “Dopo Mirko se ne valei”....