Van Hooijdonk shock | “Poche donne nel calcio maschile? Hanno meno credibilità degli uomini”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “nel, vi pare strano? Il mondo delè un mondo arrogante. Non riesco a immaginare Sarina Wiegman entrare nello spogliatoio di una squadra con giocatori come Rafael van der Vaart. Per me è una questione diche devi avere nei confronti del tuo gruppo di giocatori. Non dico che lenon abbiano, ma nedi un uomo”. Sono queste le parole dell’ex giocatore olandese, Pierre van, rilasciate a Studio Voetbal e che stanno facendo il giro del mondo con l’accusa di sessismo: “Sembra che tutto debba essere rotto in questi giorni. Penso che possa succedere e succede in molte cose nella società, ma un allenatore donna in Premier ...