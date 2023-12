Valentina Romani | la star di Mare Fuori | “Il cinema ha tanto da dare ai ragazzi”

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In occasione delle Giornate di2023 a Sorrento, abbiamo avuto l’opportunità di intervidi, in cui interpreta la zingara Naditza. L’attrice romana, 27 anni, ha ricevuto proprio a Sorrento il Premio ANEC 2023 ai giovani talenti, assieme a Federico Cesari di Tutto chiede salvezza. Un riconoscimento importante dopo le prove dinon solo nella già citata, ma anche nel film Il Sol dell’Avvenire di Nanni Moretti e come doppiatrice nel film d’animazione Pixar Elemental. Di questo anno di grandi successi, di ritorno ale di avvicinamento del pubblico giovanile alle sale, abbiamo chiacchierato connella nostra ...