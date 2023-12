Vagnozzi e Cahill sono gli allenatori dell’anno! L’ATP premia i coach di Jannik Sinner

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Simonee Darrenhanno vinto il “of The Year Award”, premio assegnato dal, la massima associazione internazionale per tennisti professionisti. Il riconoscimento è stato consegnato al tecnico marchigiano e alaustraliano per l’eccellente lavoro svolto con, che quest’anno è diventato il numero 4 al mondo, ha trascinato l’Italia alla conquista della Coppa Davis, ha vinto il Masters 1000 di Toronto e ha disputato l’atto conclusivo delle ATP Finals. Un premio davvero meritato per i due tecnici, che insieme al giocatore altoatesino hanno anche festeggiato la semifinale a Wimbledon e i sigilli nei tornei ATP 500 di Pechino e Vienna.seguedal febbraio 2022 (quando il giocatore si ...