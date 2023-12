(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Se i tifosi hanno incoronatocome il più amato del circuito, i coach ATP hanno votato Simonee Darrencome allenatori dell'anno proprio per il lavoro con l'altoatesino. ...

Vagnozzi, Cahill e gli altri: la squadra che fa grande Jannik Sinner

Se i tifosi hanno incoronato Jannik Sinner come il più amato del circuito, i coach ATP hanno votato Simonee Darrencome allenatori dell'anno proprio per il lavoro con l'altoatesino. Nel 2023 Sinner, numero 4 del mondo, è diventato il primo italiano a finire una stagione in Top 5 nell'era ...

ATP Awards: Vagnozzi e Cahill coach dell'anno TennisItaliano.it

Vagnozzi e Cahill sono i coach dell'anno - Atp SuperTennis

ATP Awards: Vagnozzi e Cahill coach dell'anno

L'ATP ha reso noto che Simone Vagnozzi e Darren Cahiil hanno vinto il premio come coach dell'anno, riconoscimento meritato visto l'ottima stagione vissuta insieme a Jannik Sinner.

Vagnozzi, Cahill e gli altri: la squadra che fa grande Jannik Sinner

Se i tifosi hanno incoronato Jannik Sinner come il più amato del circuito, i coach ATP hanno votato Simone Vagnozzi e Darren Cahill come ...