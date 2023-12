Vaccini | i medici vaccineranno anche i non pazienti Dr Verde | C’era bisogno del protocollo

Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023): Adesso icoloro che non hanno nella lista degli assistiti. Dr.: si sono ricordati che influenze ed altro sono malattie. Sarà possibile per idina Generale, dopo la stipula deld’Intesa tra le Organizzazioni Sindacali e la Regione Campania, vaccinarepersone che non sono negli elenchi degli assistiti di un medico. Non solo, sarà possibile vaccinarefuori ASL di Appartenenza, purché il medico stili un elenco dei vaccinate e lo invii alla propria ASL. Su questo tema intervenne circa due mesi fa il dottor Gianni, da sempre attento alle problematiche della Sanità pubblica. ...