Usa | Fed | crescita ha rallentato | inflazione resta alta**

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Washington, 13 dic. - (Adnkronos) - Negli Usa "gli ultimi indicatori suggeriscono che ladell'attività economica harispetto al ritmo sostenuto del terzo trimestre. L'aumento dei posti di lavoro si è moderato rispetto all'inizio dell'anno, ma rimane forte, e il tasso di disoccupazione è rimasto basso. L'si è attenuata nell'ultimo anno, ma rimane elevata". Lo sottolinea la Federal Reserve nel comunicato finale diffuso dopo l'ultima riunione del 2023 del comitato di politica monetaria (Fomc). La Fed osserva comunque come "il sistema bancario statunitense è solido e resiliente. Condizioni finanziarie e creditizie più restrittive per le famiglie e le imprese probabilmente peseranno sull'attività economica, sulle assunzioni e sull'". Ma "la portata di questi effetti rimane incerta" ...

Fed, nuovo stop al rialzo dei tassi e massima attenzione agli squilibri

Importanti saranno le prossime due riunioni per capire la tendenza in corso negli, in cui il ... Ladi Powell sceglie di aspettare ancora una volta. Mantiene i tassi nella forchetta compresa tra ...

FED: IN SERATA LA DECISIONE SUI TASSI SoldiOnline.it

In attesa della Fed, l'inflazione USA si raffredda Morningstar

Dollaro sale in attesa Fed, proiezioni su tassi

Reuters. Banconote da 100 dollari Usa in una banca a Westminster in Colorado. 3 novembre 2009. REUTERS/Rick Wilking/File Photo NEW YORK/LONDRA (Reuters) - Il dollaro si rafforza rispetto all'euro, in ...

Borsa Usa in rialzo dopo dati Ppi, occhi puntati su decisione Fed

I mercati attendono ora la decisione sui tassi della Fed al termine della riunione di due giorni, prevista per le 20,00 di oggi. Particolare attenzione sarà riservata anche ai commenti del presidente ...