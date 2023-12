Usa | Fed conferma tassi e medita tagli per circa 0 | 75 punti sul 2024

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (askanews) – La Federal Reserve statunitense hato idi interesse di riferimento sul dollaro a una forchetta del 5,25%-5,50%. La decisione è stata comunicata dall’istituzione al termine del direttorio sulla linea monetaria, il Fomc, e risulta in linea con le attese che si erano rafforzate negli ultimi giorni. Il livello attuale deiufficiali negli Usa è il più alto da 22 anni a questa parte e la Fed ha omesso di effettuare un ultimo rialzo prima di fine anno, come invece aveva prospettato un mese e mezzo fa. Non solo, le tabelle previsionali diffuse dalla stessa istituzione mostrano che la maggioranza dei componenti del Fomc prevedonoaidi interesse sul prossimo anno che spaziano tra 50 e 100base, mentre una componente più ...