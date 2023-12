Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La vita può cambiare in fretta, all’improvviso. Possiamo non vedere la novità finché non ci arriva addosso e non scardina, con più o meno dolcezza, ciò che abbiamo sempre pensato. Anche di noi stessi. E’ quello che succede a Cáit, bambina irlandese di nove anni che viene mandata a trascorrere a casa di una coppia di parenti lontani che gestiscono una fattoria. Siamo all’inizio degli anni Ottanta e la famiglia di origine della bambina versa in condizioni difficili, con una madre nuovamente incinta e un padre rude e scostante. Cáit è docile, tranquilla e silenziosa e fin da subito la casa dei Kinsella – Edna e John – si rivela essere un posto sicuro e piano di calore. Un luogo dove sentirsi libera di essere sé stessa fino in fondo. Una vera casa. “Nel punto in cui mi trovo, non posso essere né quello che sono sempre né trasformarmi in quello che potrei essere”. L’estate che ne segue è ...