“Una scena terribile” | maxi incedente | molte macchine coinvolte | vittime

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un tragico incidente ha scosso la serata di martedì sulla SS7 ter, nei pressi di Manduria, in direzione San Pancrazio Salentino. Intorno alle 18.30, cinque veicoli – una 500 Abarth, una Lancia, una Nissan, una Audi e una BMW – si sono scontrati in un violento impatto che ha lasciato un morto e sette feriti. La vittima è Angelo Nuzzo, 51 anni, residente a San Pancrazio e originario di San Pietro Vernotico. Viaggiava sulla Nissan insieme alla moglie e alla figlia quattordicenne, entrambe attualmente in gravi condizioni e trasportate d’urgenza all’ospedale Santissima di Taranto. Sul luogo del disastro sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Manduria e Francavilla Fontana, impegnati nell’estrazione dei feriti intrappolati tra le lamiere. Cinque ambulanze, la Polizia di Stato e Locale di Manduria e i Carabinieri hanno prestato soccorso. Le indagini preliminari suggeriscono che il ...