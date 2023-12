Una 'bibbia' delle leggi in sanità. Esperti a confronto per Testo unico

Leggi su giornaledellumbria

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Realizzare il primodellain Italia, un codice di settore che raccolga tutti i testi normativi esistenti in materia per offrire ai professionisti sanitari, ai giuristi e ai cittadini un quadro organico della pluralitàfonti normative e un utile strumento di analisi e comparazione, per focalizzare l’attenzione su criticità e contraddittorietà presenti nella vasta normazione in vigore. Questo l’ambizioso obiettivo al centro di un convegno sulla legislazione concorrente Stato-Regioni, promosso e organizzato dall’Istituto europeo di ricerca e formazione politica e dall’Ordine dei medici di Roma, rappresentato dal presidente Antonio Magi, tenutosi il 12 dicembre a Roma. I fondatori dell’Istituto – riferisce una nota – il presidente Giovanni Carnovale, la tesoriera Mariastella ...