Un tribunale californiano ha sentenziato | Fortnite 1 – Google 0

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)perde incontro i creatori diNew York Times, di Nico Grant, pag. 1 Una giuria ha stabilito lunedì cheha violato le leggi antitrust per estorcere tariffe e limitare la concorrenza a Epic Games e ad altri sviluppatori del suo negozio di applicazioni mobili Play, in un caso che potrebbe riscrivere le regole su come migliaia di aziende fanno soldi con il sistema operativo per smartphone di, Android. Dopo aver deliberato per poco più di tre ore, la giuria federale composta da nove persone si è schierata a favore di Epic Games in tutte le 11 domande di un processo durato un mese e che ha rappresentato l’ultima svolta di una battaglia legale durata tre anni. La giuria di San Francisco ha stabilito che Epic, il creatore del gioco di successo ...