Un terzo posto per la Ginnastica Petrarca nel torneo nazionale Winter Club

Alecsandru Musgociu e Andrea Palarchi sono saliti sul podio di "Ginnastica In Festa - Winter Edition"

Scandicci al terzo posto dopo la vittoria su Novara Tuttosport

Terza Categoria, colpo di scena: la capolista perde lo scettro

Colpo di scena in Terza Categoria: il Chiesina Uzzanese ha approfittato della vittoria dell’Olmi per superare in vetta il Bugiani Pool L’ex-prima della classe ha perso la corona, scivolando addirittur ...

In Giunta entra Zanotelli (al posto di Cia). E Marchiori viene ripescato come assessore esterno. Il presidente Fugatti completa la squadra di governo

TRENTO. Sono Giulia Zanotelli e Simone Marchiori gli ultimi assessori nominati da Maurizio Fugatti. Il presidente della Provincia ha completato così la squadra di governo con un altro decreto, il seco ...