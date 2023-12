Intesa Sanpaolo festeggia le sue radici: 200 anni di Cariplo

... Roberto Ruoziemerito della Bocconi e Paolo Bottura, anche lui docente dell'ateneo ... 'Siamo una banca ", ha detto, "che potrebbe essereda finanziarizzazioni acute ma che invece non ...

Un Professore 2: la tentata violenza contro Luna e il bacio tra Simone e Mimmo Vanity Fair Italia

Tentata truffa al professore, segnalati i responsabili ai carabinieri di Ghedi Corriere della Sera

Un Professore 2 : la tentata violenza contro Luna e il bacio tra Simone e Mimmo

This content can also be viewed on the site it originates from. In attesa di scoprirlo, la settima e l'ottava puntata di Un Professore 2, la fiction co-prodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy ...

Gli annunci e gli incontri a casa con gli studenti: sospeso il prof indagato a Messina

La procura di Messina e quella dei minori hanno iscritto nel registro degli indagati un professore della città dello Stretto perché avrebbe compiuto abusi sessuali su alcuni alunni minorenni ...