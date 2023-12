(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Undi Agrigento si scagliaper il: è. Lo dice senza averlo visto, soltanto per averne letto la trama, per aver visto il video promozionale. ...

Un parroco contro Ficarra e Picone: 'Il loro ultimo film è blasfemo'

Undi Agrigento si scagliaFicarra e Picone per il loro ultimo film: è blasfemo. Lo dice senza averlo visto, soltanto per averne letto la trama, per aver visto il video promozionale. Più ...

Ponte sullo Stretto, don Piccinelli contro Salvini: «Lasci stare don Ciotti» La Provincia di Cremona e Crema

Don Biancalani, il quartiere contro il prete dei migranti: "Persona dannosa" ilGiornale.it

Don Mario Sorce contro il film di Ficarra e Picone: “È blasfemo”

“Un film blasfemo che offende il nostro credo e le nostre tradizioni”. E’ un giudizio molto netto quello che don Mario Sorce, parroco della chiesa del Sacro Cuore di Gesù di Agrigento e responsabile ...

Addio a don Nicola, storico parroco di Corpolò

Nel 1974 don Nicola ha incontrato l’esperienza ecclesiale del Cammino neocatecumenale che non ha più abbandonato, accogliendo in parrocchia numerose comunità che ancora oggi vivono quell’itinerario di ...