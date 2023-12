Un massacro incomprensibile | De Benedetti furioso | rissa con Elkann

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Carlo Deè un fiume in piena. L'Ingegnere in un colloquio con il Foglio mette nel mirino Johne attacca a testa bassa: "Johnè riuscito in quattro anni a distruggere il gruppo editoriale che il principe Carlo Caracciolo, suo prozio, aveva creato in circa quindici anni. Unnei suoi scopi". Poi CdB rincara la dose: "John ha venduto tutti i quotidiani locali, che andavano bene. Poi ha devastato pure Repubblica, che ancora si aggira tra i quotidiani italiani con la maestà malinconica delle rovine. Mi dispiace moltissimo. E' straziante. Addirittura avevano messo ad amministrare i giornali uno che allo stesso tempo si occupava della Juventus. Carta e palloni. Non so se mi spiego. A quel gruppo dirigente ho visto fare cose che manco nella ‘cena dei cretini': ...