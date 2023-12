Un fulmine lo colpisce durante la partita | morto calciatore 21enne Non c’era una ambulanza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Unlo ha colpito al centro del campo da calcio, uccidendolo. Così èCaio Henrique,brasiliano di 21 anni, mentre altri sei giocatori sono rimasti feriti. La tragedia è avvenutoil secondo tempo dellatra Unidos de Santo Antonio da Platina e Uniao Japirense, match valido per la Copa Regional de Futebol Amador che si è disputato a Santo Antonio da Platina, nello stato del Paraná. Tutto il Brasile è sotto choc per quanto accaduto, soprattutto per le evidenti lacune nei soccorsi. Infatti, nello stadio o nelle vicinanze non era presente nemmeno una. Come mostrano le immagini riprese dagli spettatori sugli spalti, i calciatori colpiti sono stati portati fuori dal campo in braccio. Poi sono stati portati nel più vicino ospedale con le auto ...