Ultime Notizie Roma del 13-12-2023 ore 20 | 10

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)dailynews radiogiornale la terra dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio La Corte Costituzionale albanese annunciato la sospensione delle procedure parlamentari per l’approvazione dell’accordo tra Italia Albania sui migranti Inizialmente prevista per domani la corsa è stata chiamata in causa da due ricorsi presentati separatamente dal Partito Democratico albanese e altri 28 deputati schierati a fianco dell’ex premier di centro destra Sali Berisha cronaca donna trovata morta nel suo appartamento in centro a Milano la vittima Fiorenza Aranci mi aveva 73 anni e viveva in un palazzo di via Crocefisso nel pieno centro del Capoluogo Lombardo a chiamare i Carabinieri è stato il custode del palazzo è sul posto sono arrivati gli specialisti delle azioni rilievi del nucleo investigativo per il sopralluogo dell’appartamento tanto i primi rilievi delle ipotesi ...