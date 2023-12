Ultime Notizie Roma del 13-12-2023 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)dailynews radiogiornale e ben ritornati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio di Masha amini ha dato la vita per difendere le donne in Iran e oggi ricordiamo il suo sacrificio il premio sakharov è un tributo a tutte le donne e uomini coraggiosi che nonostante la depressione continuando a lottare un cambiamento non siete soli stiamo con voi l’ho detto la presidente della Camera Roberta mezz’ora durante una conferenza stampa a Strasburgo sull’assegnazione del premio sakharov alle attiviste iraniane del Movimento donna vita è l’avvocato di Gina Masha mini l’attivista iraniana uccisa dalla regina e poi che non voleva indossare il velo la nave cisterna norvegese colpita nel Mar Rosso da un attacco rivendicato dagli utili e mi viene in rotta verso l’Italia lo afferma la compagnia di navigazione Monica proprietaria della nave secondo il ...