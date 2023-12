Ultime Notizie Roma del 13-12-2023 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)dailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione nuovamente gli Esterina per il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha fermato da differenza di Washington del Governo italiano non vuole una soluzione 2 stati con i palestinesi e doverlo più conservatore nella storia di Israele Aggiunto ieri chiamato il primo ministro in Italia Guarda portare i cambiare il istitutivo italiano Tel Aviv intanto Ha dichiarato che 19 persone ancora tenuto in ostaggio sono morti annunciando inoltre di avere recuperati i corpi di due staggi fai 19 persone c’è un cittadino italiano ha reso noto l’ufficio stampa italiano la Tanzania aveva affermato che due dei suoi cittadini erano oltre a quelli presi in ostaggio a ottobre Luca 240 persone sono state prese in ostaggio da marzo il 7 ottobre di cui 135 sono ancora poi torniamo in Italia si batte da posizioni ...