Ultime Notizie Roma del 13-12-2023 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)dailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione studio Giuliano Ferrigno esteri il presidente degli Stati Uniti Joe biden ha affermato che a differenza di Washington il governo di Traiano non vuole una soluzione due stati con i palestinesi e dove hanno più conservatore nella storia di Israele Aggiunto ieri che mando il primo ministro ancora portare i cambiare il l’esecutivo italiano Tel Aviv intanto Ha dichiarato che 19 persone ancora tenuti in ostaggio sono morti annunciando inoltre di aver recuperato i corpi di due staggi fa il dizionario in versione c’è un cittadino Tanzania Donato ufficio stampa italiano la Tanzania aveva affermato che due dei suoi cittadini erano tranquilli presi in ostaggio a ottobre 240 persone sono state prese in ostaggio da matti il 7 ottobre di cui 135 Sono ancora prigionieri torniamo in Italia si batte da posizione che sono tra loro ...