UFFICIALE- Spalletti fra i finalisti del premio The Best FIFA | i suoi contendenti

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nell’arco della passata stagione, Lucianoè entrato nella storia del Napoli, riportando lo scudetto dopo 33 anni di attesa. Per l’attuale Commissario Tecnico dell’Italia potrebbe arrivare un nuovo riconoscimento. La scorsa stagione rimarrà impressa nella mente e nel cuore dei tifosi del Napoli, grazie allo scudetto conquistato dagli azzurri guidati da Luciano. Dal giorno della vittoria dello scudetto, sono arrivati numerosi riconoscimenti per il tecnico. Prossimamente ne potrebbe arrivare un altro, per cuiè tra i candidati per il successo finale.tra gli allenatoriper il TheLa vittoria dello scudetto con il Napoli non poteva che portare numerosi premi a Luciano. Quanto fatto ...