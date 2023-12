Ue | Minc | ' Draghi? All' Europa non potrebbe accadere nulla di migliore'

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Parigi, 13 dic. (Adnkronos) - "Credo che all'nondi meglio". Lo dice a Repubblica il consigliere dell'Eliseo Alaina proposito della possibilità che Marioguidi la Commissione Europea. Il suo nome verrà naturalmente fuori nel mercato europeo dopo le elezioni - afferma -Personalmente, credo che all'noncapitaredi meglio. E comunque l'unico problema del 2024 non sono le Europee. Il nostro rischio strategico ed economico sono le elezioni americane. E lì, siamo spettatori". Quanto all'incertezza che circonda il vertice europeo,sottolinea "il problema tedesco, che è molto più importante di quello ungherese. La sentenza del tribunale di Karlsruhe è una ...

auspica in Francia una "alleanza dei moderati" per battere Marine Le Pen . "Se vincesse lei - avverte - cambierebbe la Carta dell'Europa".

Minc auspica in Francia una “alleanza dei moderati” per battere Marine Le Pen. «Se vincesse lei - avverte - cambierebbe la Carta dell’Europa». E a proposito di un ruolo di Mario Draghi dopo le Europee ...