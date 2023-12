Ue | Meloni | sul Patto posizione Scholz più distante di quella Orban

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (askanews) – “Se dovessi seguire il ragionamento della sinistra e in particolare del Pd sui rapporti in Europa, sui compagni di viaggio, se volessi seguire il ragionamento per cui non bisogna parlare con chi ha posizioni distanti da noi non dovrei parlare neanche con la Germania, perchè suldi stabilità lapiùnon èdimadella Germania di. Ogni Stato cerca di portare a casa quel che è meglio per sé”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, nella sua replica in Senato. “E’ un enorme errore in politica estera sovrappoprre il rapporto tra governi alle logiche di partito – ha aggiunto – è una stupidaggine che comporta enormi contraddizioni. La sinistra ha sempre parlato ...