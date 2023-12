Ue | Meloni | su riforma patto serve pragmatismo e non miopia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (askanews) – Sulladeldi stabilità “ribadisco che la trattativa è molto serrata e le posizioni di partenza sono distanti” ma “credo che qualche spiraglio si veda” e “la posizione italiana si deve decidere alla fine”. Così la Premier Giorgia, nell’aula del Senato, in sede di replica sulle comunicazioni in vista del Consiglio europeo. “Sapete quale posizione il governo italiano ha portato avanti” che “mi sembra trasversalmente condivisa tra le forze politiche, cioè rivendichiamo unache tenga conto di una strategia che l’Europa si è data” e “non avrebbe senso, sono d’accordo anche con Monti, che l’Europa nel momento in cui deve definire la governance non tenesse conto di quello che ha incentivato gli Stati a fare”, ha osservato. “Noi siamo stati ...