Ucraina-Russia | missili su Kiev | 53 feriti

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – Almeno 53 persone sono rimaste ferite nell’attaccostico russo sferrato la notte scorsa contro la capitale. A riferirne è stato il sindaco Vitali Klitschko parlando di danni ad un ospedale pediatrico. Ventisono stati ricoverati in ospedale, tra cui due bambini, ha scritto il sindaco diVitali Klitschko su Telegram. I sistemi di difesa ucraini sono riusciti a intercettare ed abbattere i diecilanciati contro la capitale, ma cadendo a terra i detriti hanno causatoe danni in quattro zone della città che costeggiano il fiume Dnipro. Un edificio residenziale è stato danneggiato così come un ospedale pediatrico. “Per effetto dell’abbattimento di bersagli aerei nemici – ha riferito l’amministrazione militare ...