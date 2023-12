Ucraina | Lavrov | ' politica delle sanzioni contro Mosca è fallita '

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), 13 dic. (Adnkronos) - Lanon ha portato ad alcun risultato ed "è difficile per i detrattori della Russia comprendere che la scommessa sulla guerra lampol'economia russa ècompletamente". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo Sergej, aggiungendo che "coloro che conducono una guerra ibridadi noi non riconoscono i propri errori, tentano di utilizzare nuovi strumenti illegittimi per indebolire la Russia e coltivano il sogno di eliminare il nostro Paese come figura geoindipendente". "Il panorama del potere nell'economia globale sta cambiando rapidamente e non a favore dell'Occidente", ha aggiunto ...