Ucraina | Kiev di nuovo obiettivo degli attacchi russi | 53 feriti dopo un bombardamento | danneggiato un asilo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Nelle prime ore di oggi un attacco missilistico russo ha preso di mira, colpendo condomini, ospedali pediatrici e asili in quattro zone della città che costeggiano il fiume Dnipro (tra cui Darnytsky, Dniprovskyi e Desnyansky). Il sindaco della capitaleVitali Klitschko ha parlato di un attacco nemico russo che ha provocato il ferimento di almeno 53, inclusi 8 bambini. Il capo dell’amministrazione militare della capitaleSerhij Popko ha specificato che tutti sono stati soccorsi e che non si hanno notizie di decessi. Secondo i media locali a causare i danni sono stati i detritiobiettivi abbattuti dalle difese aeree della capitale. I sistemi di difesa ucraini sono infatti riusciti ad intercettare e distruggere i dieci missili lanciati contro la capitale, stando a quanto ...

...Zelensky per mettere ulteriormente mano al portafoglio e sborsare ulteriori miliardi all'. ...5 miliardi di dollari, di cui poco più di una sessantina pensati per" è dovuto a una ragione di ...

all'Ucraina, ha dichiarato il primo ministro Jonas Gahr Store nella conferenza stampa congiunta con Zelensky, come riporta il sito di Reuters. Questa è una delle tranche che Oslo ha già promesso a ...

