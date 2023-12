Uccise il padre violento per difendere la madre | Alex condannato a 6 anni

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Seidue mesi venti giorni: è la condanna inflitta ad, punito per aver ucciso suo, Giuseppe Pompa, la sera del 30 aprile 2020 nella loro casa di Collegno. L’ha fatto persuadalla violenza dell’uomo a cui l’intera famiglia era sottoposta da, ricorda oggi Repubblica. “Sarei stata l’ennesima donna ammazzata, io non sarei qua. Importa a qualcuno? Mio figlio quella sera mi ha salvato la vita”, è il primo commento di Maria Cotoia dopo la condanna del figlio. Si sfoga Loris, il fratello di: “Le donne continueranno a morire e questa oggi è una sconfitta per tutti: senza di lui noi non saremmo qua,ha agito per legittima difesa, e noi andremo avanti fino alla fine. Se vogliamo che qualcosa cambi, come nel caso di ...