Uccise il padre per difendere la madre | Alex Pompa condannato a 6 anni

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) La Corte d’Assise d’Appello di Torino haa 6, 2 mesi e 20 giorni di reclusione, il ragazzo che il 30 aprile 2020a coltellate il, Giuseppe, difendendo laaggredita dal genitore . In primo grado gli era stata riconosciuta la legittima difesa ed era stato assolto. In primo grado il ragazzo, che all’epoca dei fatti aveva 20, era stato assolto dalla...

E' stato condannato a 6 anni, 2 mesi e venti giorni di reclusione Alex Pompa , il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino)a coltellate il, Giuseppe Pompa, 52 anni, operaio, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia, il 30 aprile del 2020, nel cuore della prima ondata della pandemia da ...

Alex racconterà ai giudici - sostenuto dalla madre e dal fratello - che quel movimento del padre gli aveva fatto pensare pensato che l'uomo stesse andando a prendere un coltello da cucina per uccidere ...