Uccise il padre per difendere la madre | Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il 1 novembre scorso la Consulta, esprimendosi anche sul suo caso, aveva stabilito che doveva essere eliminato il divieto assoluto di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti, introdotto nel 2019 dal Codice Rosso. È così oggi, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino)a coltellate il, Giuseppe, perlanel corso dell’ennesima lite in famiglia, è statoa 6, 2e venti giorni. La sentenza è stata pronunciata dalla corte di assise di Appello di Torino. In primo gradoera stato assolto per legittima difesa. Il pg Alessandro Aghemo aveva chiesto sei, 2e 20 giorni. Il processo è ripreso dopo una ...