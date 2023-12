Uccise il padre per difendere la madre: Alex condannato a 6 anni

Anche quando si tra

Uccise padre violento, Alex Pompa condannato a 6 anni e 2 mesi Sky Tg24

Uccise padre violento, condannato a 6 anni e 2 mesi - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Uccise il padre a coltellate per difendere la madre: condannato a 6 anni di carcere

La Corte d’Assise d’Appello di Torino ha condannato a 6 anni, 2 mesi e 20 giorni di reclusione Alex Pompa, il ragazzo che il 30 aprile 2020 uccise a coltellate il padre, Giuseppe, difendendo la madre ...

Uccise il padre violento, Alex Pompa condannato a 6 anni: in primo grado era stato assolto. La mamma: «Non è un assassino, mi ha salvato la vita»

Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino) uccise a coltellate il padre Giuseppe per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia, è stato condannato in ...