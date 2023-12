Uccise il padre per difendere la madre | 6 anni e 2 mesi per Alex Pompa | in I grado fu assolto

Uccise padre violento, condannato a 6 anni e 2 mesi

È stato condannato a 6 anni, 2 mesi e venti giorni di reclusione Alex Pompa, il giovane che nel 2020 a Collegno (Torino)a coltellate il, Giuseppe, per difendere la madre nel corso dell'ennesima lite in famiglia.

Il 1 novembre scorso la Consulta, esprimendosi anche sul suo caso, aveva stabilito che doveva essere eliminato il divieto assoluto di diminuire la pena in presenza di circostanze attenuanti, introdott ...