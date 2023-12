Tutto finisce con me

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sei un giovane uomo con prospettive di carriera: sei ambizioso, pronto a qualsiasi atto, dignitoso o immorale, pur di progredire nel tuo percorso professionale. Sei maniaco del controllo: sei costantemente collegato alle agenzie di informazione per conoscere gli ultimi aggiornamenti dal mondo, e leggi una quantità esorbitante di articoli scientifici dalle più disparate riviste accademiche in materia di salute del corpo, psicologia, psicologia sociale, matematica e statistica;ti deve essere noto edeve risultarti prevedibile e, perciò, controllabile. Non da ultimo il tuo stesso corpo: sei un patito del fitness, che pratichi con competenza dei muscoli da allenare, del regime alimentare da adottare, degli esercizi più adatti per migliorare le prestazioni quotidiane. La tua vita è ritmata dalla musica classica, che dimostri di frequentare con ...