Tutte le cose che non dovresti dire al partner

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dovremmo sapere perfettamente che non solo nella coppia ma, in generale, la comunicazione è importante: ogni parola ha un peso, sia in senso negativo che in senso positivo. Proprio perché le parole sono la nostra arma più importante, è bene sapere come usarle e “ripassare”leche non dovremmoalla persona che amiamo. Se trascendiamo, se non cerchiamo di fare focus su ciò che ferisce, infatti, non importa, quanto lunga sia la nostra storia, quanto siamo legati o quanto crediamo di essere solidi: la nostra relazione finirà. La persona che abbiamo accanto non è un punchball, non è una valvola di sfogo. Come noi, è fatta di emozioni e sentimenti complessi e non dovremmo mai sopravvalutare l’impatto che alcune frasi, esclamazioni o battute possono avere su di lei. Cerchiamo sempre di ricordarcelo, anche quando alcune ...