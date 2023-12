Turchia | Collina | «Umut Meler un ottimo arbitro»

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Le parole di Pierlugi, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, dopo l’aggressione inDura nota di Pierluigi, presidente della Commissione Arbitri della FIFA, dopo l’aggressione subita dall’turcoda parte del presidente dell’Ankaragucu. Di seguito le sue parole. «Halilè une una brava persona. Posso dirlo perché l’ho visto diverse volte sul campo di gioco e ho trascorso del tempo con lui alla Coppa del Mondo Fifa Under 20 in Argentina all’inizio di quest’anno. Né l’, né l’uomo, meritavano di vivere l’esperienza vissuta ad Ankara. Stava svolgendo il suo lavoro quando ...

Turchia: Collina,fatti Ankara cancro che può uccidere il calcio

"Stava svolgendo il suo lavoro - continua- quando è stato aggredito sul campo di gioco al termine di una partita che aveva appena arbitrato. L'immagine di Halil Umut steso a terra, con le ...

Turchia, il campionato riparte dopo l'aggressione a Meler: c'è la data

"Tutti i campionati riprenderanno martedì 19 dicembre", ha dichiarato Mehmet Büyükeksi, presidente della Federcalcio turca, che nella notte di lunedì aveva annunciato che tutte le partite di ...

