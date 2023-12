Tumori | al lavoro con Ai per test saliva | analisi zuccheri potrebbe rivelarli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Milano, 13 dic. (Adnkronos Salute) - In futuro, un po' diessere sufficiente per individuare un cancro incipiente. E' l'obiettivo a cui puntano i ricercatori dell'università di Göteborg in Svezia, che hanno sviluppato un modo per interpretare i cambiamenti nelle molecole di zucchero che si verificano nelle cellule tumorali. Un metodo che 'arruola' anche l'Intelligenza artificiale come alleata per potenziare l'. Nel mirino degli scienziati i glicani, una tipologia di strutture delle molecole di zucchero che è collegata alle proteine ??nelle nostre cellule. La struttura del glicano determina la funzione della proteina, ed è noto da tempo che i cambiamenti in questa struttura possono indicare infiammazioni o malattie. Ora i ricercatori dell'ateneo svedese hanno sviluppato una modalità per distinguere diversi tipi ...