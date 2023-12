“Tu non hai colpa” è il nuovo brano di Valy

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dal 15 dicembre 2023 sarà disponibile sulle piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “Tu non hai”, ilsingolo di. “Tu non hai” è unche parla della difficoltà di ritrovare un’intimità sana dopo aver subito una violenza o un abuso. Parla di quanti blocchi rimangono addosso nonostante gli anni passino e nonostante si possa essere all’interno di una relazione serena. Commenta l’artista a proposito del: “Purtroppo la tematica della violenza sulle donne è ancora attuale, così ho deciso di rendere pubblica una canzone molto intima e personale che tenevo nel cassetto per paura. Parla della difficoltà di ritrovare una sana intimità dopo aver subito una violenza o un abuso anche dopo tanti anni, anche se si trova la persona giusta e si ...