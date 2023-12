Truffa previdenziale alle porte di Viterbo | donna percepisce indebitamente pensione d’invalidità del padre deceduto da un anno

Tessere gonfiate all'Ugl, a giudizio il segretario Capone: ecco perché è un problema per Durigon

La magistratura si è mossa dopo una denuncia perai danni dello Stato da parte di alcuni ... La casa peraltro era di proprietà dell'Enpaia, entedei lavoratori dell'agricoltura, sul ...

Falsi braccianti e furbetti del reddito di cittadinanza: truffa da oltre un milione di euro LeccePrima

Phishing, nuova truffa con logo Agenzia delle Entrate via sms ed email Sky Tg24

Il vademecum dell’INPS per proteggere gli anziani dalle truffe

MANTOVA Lodevole iniziativa dell’Inps per cittadini ed anziani per proteggersi contro le truffe, fornendo consigli utili per non esporsi a tali rischi, ...

Truffa da un milione di euro all’Inps: 90 indagati a Nardò per false assunzioni di braccianti e illeciti sul reddito di cittadinanza

I finanzieri della Compagnia di Gallipoli a Nardò hanno individuato un commercialista che dal 2016 al 2021 avrebbe favorito false assunzioni da parte di un ...