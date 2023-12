VENETO - Frode milionaria scoperta dalla procura di Padova e Guardia di Finanza di Venezia

... ivi compresa una maxi evasione di 20 milioni di euro, con associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale,ai danniStato, riciclaggio. Mi congratulo con gli inquirenti per la ...

Truffa dello specchietto ai danni di un anziano a Torre del Greco ilmattino.it

Truffa dello specchietto, il colpo non va a segno: "Fate tutti così..." ilGiornale.it

Truffa dello specchietto, il colpo non va a segno: "Fate tutti così..."

Truffa dello specchietto neutralizzata da una giovane mamma di Roma che, consapevole del raggiro sempre in agguato, non si è lasciata ingannare dal malvivente, riuscendo addirittura a metterlo in fuga ...

Truffa allo Stato, sequestrati 20 milioni: due imprenditori veneti tra i 9 arrestati

Cinquanta perquisizioni in Italia: in carcere sono finiti un 50enne e un 60enne residenti a Santa Maria di Sala e Campolongo. Ai domiciliari un cinese ...