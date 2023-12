(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I due erano riusciti a farsi consegnare denaro e monili in oro per migliaia di euro da una coppia di anziani. Ma i veri carabinieri sono riusciti a bloccarli restituendo la refurtiva

Truffa del finto carabiniere in Casentino, due uomini arrestati

I due erano riusciti a farsi consegnare denaro e monili in oro per migliaia di euro da una coppia di anziani. Ma i veri carabinieri sono riusciti a bloccarli restituendo la refurtiva

Truffa dello specchietto a Roma, prima il lancio del sasso e poi la richiesta di denaro (e le scuse). «Fate tu ilmessaggero.it

Truffa del finto carabiniere sventata: anziani avevano consegnato 20mila euro di soldi e gioielli ArezzoNotizie

Avvocato condannato a 4 anni e mezzo: «Intascava i risarcimenti da migliaia di euro dei clienti»

Con l’accusa di avere intascato somme di denaro destinate ai suoi clienti da sentenze o da accordi bonari, è stato condannato a quattro anni e mezzo di reclusione ...

Truffa dello specchietto, il colpo non va a segno: "Fate tutti così..."

Truffa dello specchietto neutralizzata da una giovane mamma di Roma che, consapevole del raggiro sempre in agguato, non si è lasciata ingannare dal malvivente, riuscendo addirittura a metterlo in fuga ...