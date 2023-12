Trovata morta in casa con una ferita alla testa | giallo in centro a Milano | chi era Fiorenza Rancilio

Leggi su open.online

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Una donna di 73 anni è statanella suain via Crocefisso a, poco distante dalle Colonne di San Lorenzo. Il corpo della vittima,, è stato ritrovato con profonde ferite. Secondo il Corriere della Sera, incon lei c’era suo figlio, che in queste ore stanno sentendo gli inquirenti. Al momento non è esclusa l’ipotesi dell’omicidio. Ad avvertire i carabinieri sarebbe stato il custode del palazzo. Quando i militari sono arrivati all’ingresso dell’attico in cui viveva la donna, la porta di ingresso sarebbe statachiusa dall’interno. Chi era FlorenzaFlorenza Rancillio, immobiliarista, era la sorella di Augusto ...