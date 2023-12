Trentino | controlli sulle piste dei carabinieri | maestro di sci ubriaco identificato e multato

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Gli impianti sciistici da qualche settimana hanno iniziato a lavorare a pieno regime dopo l’arrivo del freddo e soprattutto della neve. Il ponte dell’Immacolata è stato l’occasione perfetta per tanti sciatori di raggiungere leda neve e dedicarsi a qualche sciata. Considerando il grande afflusso di persone, polizia ehanno avviato una serie dia raffica, estesi anchedi sci, per garantire e tutelare l’incolumità dei presenti.di scihanno identificato molte persone in stato di ebbrezzada sci a Madonna di Campiglio e, con grande sorpresa, tra queste c’era anche undi sci. ...