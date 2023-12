Trenord sui treni troppo alti | ‘Colpa delle gallerie basse’ Meno male che è il Sud a fare pasticci

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) di Pietro Francesco Maria De Sarlo Siamo alle solite. Questo Sud sprecone, inconsistente eone, mentre al Nord sudano e pagano per tutti. Ancora una volta una conferma e per fortuna la stampa di sistema, esclusivamente nord oriented, non ha infierito. Nessuna inchiesta televisiva, nessun format di bla bla bla ne ha parlato e solo per un fortuito caso mi sono imbattuto in questa notizia che, se non fosse seria e vera, sarebbe una ridicola barzelletta e che la dice lunga sul Sud e su come si sprecano le risorse. E poi si lamentano anche se con i soldi della Sme (Società Meridionale di Elettricità) si sono salvate Motta, Alemagna, Star ecc., come denuncia il giornalista Marco Esposito, autore di Fake Sud e Zero al Sud! A informare il Bel Paese di questo ennesimo scempio ci ha pensato il Corriere della Sera nella pagina interna dedicata a Milano. Non in prima ...