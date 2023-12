Trenitalia Lavora con Noi | 26 Offerte di Lavoro a Dicembre

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ottime notizie per chi cercanel settore ferroviario, sia come tecnico che come personale di bordo.ha appena pubblicato 26diper il mese di, con previsione di assunzione con contratto a tempo indeterminato. Ledisono dislocate su tutta Italia, ma in particolare su Roma, Milano, Bari, Genova, Bolzano e Verona. 26diinEd ecco la lista delle posizioni aperte inper il mese in corso, come abbiamo detto sono 26, molto variegate tra loro: ci sono opportunità nel settore commerciale, della sicurezza aziendale e poi sono presenti diversi lavori molto tecnici. Le assunzioni ...