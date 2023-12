Tredicesima 2023, quando arriva e a chi spetta

In Toscana spetta a 2 milioni di persone. Importi più alti rispetto allo scorso anno, la Cgia di Mestre spiega perché

Tredicesima 2023, quando arriva Le date dei pagamenti, quanto vale e chi ci guadagna Corriere della Sera

Tredicesima 2023, ecco perché quest’anno sarà più alta e di quanto Sky Tg24

Superbonus, cosa può cambiare nel 2024 per i lavori e per le detrazioni

Cosa cambia per il Superbonus nel 2024 per i condomini Da gennaio la detrazione sulle spese per i lavori che migliorano di due classi l’efficienza energetica scende dal 110% al 70%. Per chi ha ...

Tredicesima 2023: come si calcola. Come funziona per colf e se si è in maternità o in cassa integrazione

Secondo le stime saranno 35 milioni gli italiani che riceveranno la gratifica natalizia. Ne hanno diritto sia i dipendenti a tempo indeterminato sia quelli a tempo indeterminato ...