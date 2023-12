Tragico incidente sulla statale Un morto | sette feriti e cinque auto coinvolte

Leggi su dayitalianews

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Pubblicato il 13 Dicembre, 2023 Dopo quelli dei giorni e delle settimane scorse, ancora un sinistro nel Salento.che ha vistobenvetture e otto persone. Purtroppo il bollettino è terribile: un, di cui due gravi elievi. L’episodio si è verificato, nella tarda serata di ieri, martedì 12 dicembre,strada7 ter salentina, esattamente nei pressi di Manduria in direzione San Pancrazio Salentino. Per cause ancora tutte da chiarire, da una prima ricostruzione di quanto accaduto sembra che l’origine del...