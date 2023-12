Tragico incidente a Trentola Ducenta | perde la vita una 51enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBruttonella serata di ieri a. Una donna, Cinzia Cristiano di 51 anni, ha perso lamentre viaggiava a bordo della sua Fia Punto lungo via Montale. Per cause tutte da accertare, la donna ha perso il controllo della sua auto finendo contro un muro posto al lato della carreggiata. Immediati i soccorsi ma per lanon c’è stato nulla da fare. Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Sequestrata l’auto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.